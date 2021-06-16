









Всего два часа потребовалось муниципальным дорожным службам, чтобы отремонтировать люк ГТС на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Баррикадной в Ворошиловском районе Волгограда. О 10-дневных «злоключениях» сломанного люка ИА «Высота 102» сообщило сегодня утром, после чего судьбой колодца телефонной канализации вплотную занялись дорожники.

К своему мини-юбилею многострадальный люк десятки раз оставался без крышки, которую поначалу неравнодушные водители заботливо возвращали на место. Затем за дело взялись рабочие в оранжевых и синих робах: день за днем они ставили на крышку водоналивной бак и знаки «Объезд препятствия» и «Дорожные работы». Правда, никаких работ дорожные службы не проводили — до сегодняшнего дня. Однако сегодня рабочие забетонировали участок проезжей части вокруг люка, плотно закрепив крышку. Пока что место ремонта опять-таки огородили водоналивными баками, но на сей раз это ненадолго — пока не застынет бетон.