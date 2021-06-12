Визг шин и рев мотора: в Волгограде соревнуются авто- и мотогонщики





Более 50 авто- и мотогонщиков участвуют сегодня в фестивале технических видов спорта «Drive Fest», который проводится на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие приурочено к празднованию Дня России и продлится до конца дня.





Фестиваль проводится в трех дисциплинах: time attack (автослалом) и дрифт для автогонщиков и джимхана для мотоциклистов, рассказал информагентству представитель организатора АНО «Волгоградские гонки» Константин Попов. «Time attack подразумевает одиночный заезд на время по трассе, обозначенной на площадке конусами. Гонщик выходит на трассу и старается с каждым кругом улучшить свое время [прохождения круга]. Проводится разогревочный круг и еще три основных круга, в зачет идет лучший показатель», – пояснил Попов.





В дисциплине дрифт автогонщики соревнуются в выполнении контролируемого заноса автомобиля по заданной траектории. Мотоджимхана представляет собой аналогичную time attack дисциплину, только на двухколесном транспорте. «Главное – пройти трассу максимально быстро и без ошибок», – добавил Константин Попов.





В соревнованиях участвуют водители как на обычных серийных автомобилях без тюнинга, так и на подготовленных машинах класса спорт и стрит. Автомобили класса стрит полностью отвечают требованиям, предъявляемым в автоспорте. На дисциплину дрифт участники заявили автомобили только со специальными изменениями, позволяющими мастерски выполнять контролируемый занос.





Помимо фестиваля сегодня в Волгограде на Центральной набережной состоятся концерты, выставки изделий декоративно-прикладного искусства и детских работ учащихся художественных школ. В настоящее время проходит флешмоб «Флаг России», участники которого проносят 100-метровый флаг государства по Аллее Героев от собора Александра Невского до центральной лестницы. На верхней террасе набережной также работают интерактивные площадки.



