Общество

Заграница нам не снится: россияне поставили новый рекорд в аэропорту Волгограда

Общество 05.06.2021 09:13
0
05.06.2021 09:13


Международный аэропорт Волгограда зафиксировал в мае 2021 года самый высокий пассажиропоток со времен чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, за месяц через воздушные ворота региона прошли 131,9 тысяч пассажиров – Волгоград стал одним из наиболее популярных направлений семейного отдыха у россиян.
Внутренними авиалиниями воспользовались 130,6 тысяч человек, международными – всего 1359 пассажиров. Всего в мае в волгоградском аэропорту выполнили 1227 рейсов по 20-ти направлениям. Сейчас в Волгоград можно прилететь из Казани, Астрахани, Уфы, Краснодара, Красноярска, Омска и других городов. У волгоградцев есть возможность отправиться по воздуху на черноморское побережье – в Анапу, Симферополь и Сочи. С 4 июля откроется балтийское направление в Калининград.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
05.06.2021 10:16
Общество 05.06.2021 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 21:38
Общество 04.06.2021 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 20:00
Общество 04.06.2021 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 17:20
Общество 04.06.2021 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 17:05
Общество 04.06.2021 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 15:51
Общество 04.06.2021 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 14:37
Общество 04.06.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 13:56
Общество 04.06.2021 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.06.2021 12:09
Общество 04.06.2021 12:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.06.2021 11:48
Общество 04.06.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.06.2021 11:07
Общество 04.06.2021 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 19:01
Общество 03.06.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 17:53
Общество 03.06.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 16:23
Общество 03.06.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2021 14:25
Общество 03.06.2021 14:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:42
За ночь под Волгоградом сгорели две дачиСмотреть фотографии
10:27
Легковушка протаранила продуктовый магазин в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Трамвайный переезд через Вторую продольную в Волгограде отремонтируют за две ночиСмотреть фотографии
09:13
Заграница нам не снится: россияне поставили новый рекорд в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:38
Районная администрация в Волгоградской области хлопочет о возвращении селянам пастбищаСмотреть фотографии
20:00
Главврач больницы Волгоградской области отсудил у защитника прав пациентов 5 тысяч рублей за честь и достоинствоСмотреть фотографии
18:28
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»Смотреть фотографии
17:54
Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелемСмотреть фотографии
17:20
Волгоградские активисты приехали в избирком с тяжелым грузом собранных подписейСмотреть фотографии
17:05
Пляж отменяется?: июнь в Волгоградской области будет прохладным и дождливымСмотреть фотографии
16:06
От плакатов и атласов к живым тканям и клеткам: в ВолгГМУ начала работу ещё одна симуляционная лабораторияСмотреть фотографии
15:51
Под Волгоградом чиновники пытаются в суде перекроить паи фермеровСмотреть фотографии
15:31
Леонид Слуцкий на своем будущем стадионе в Волгограде пробил пенальти в каскеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
В Волгоградской области селянину грозит до шести лет за попытку продать рога сайгакаСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде наблюдается рост заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
14:30
"Много пили? - Нормально": в Волгограде за сутки попались 22 пьяных водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Комплексная дезинфекция проведена на 15 вокзалах Приволжской железной дорогиСмотреть фотографии
13:56
Уличного грабителя в Волгограде нашли по следам ДНКСмотреть фотографии
13:01
Volkswagen Taos. Что известно про новый компактный кроссовер?Смотреть фотографии
12:09
В Гимназии №12 Краснооктябрьского района Волгограда дети и родители выбрали лучший дизайн для школьной столовойСмотреть фотографии
11:58
На острове Сарпинский в Волгограде второй день ищут пропавшего грибникаСмотреть фотографии
11:48
Волжанам пересчитают плату за ремонт общедомовых счетчиковСмотреть фотографии
11:07
Волгоградские сторонники московского времени собирают в соцсетях компромат на своих оппонентовСмотреть фотографии
10:53
Цифровой глаз: «Ростелеком» установил систему видеонаблюдения сельскохозяйственному предприятию Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Снесут и сожгут: в Волгограде избавляются от зараженных ясеней (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»Смотреть фотографии
10:07
В Волгограде остановили машину с банками черной икрыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧССмотреть фотографии
09:01
В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:25
Федеральные чиновники в Волгоградской области "посоревновались" в доходах с региональнымиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 