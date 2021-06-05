Заграница нам не снится: россияне поставили новый рекорд в аэропорту Волгограда





Международный аэропорт Волгограда зафиксировал в мае 2021 года самый высокий пассажиропоток со времен чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, за месяц через воздушные ворота региона прошли 131,9 тысяч пассажиров – Волгоград стал одним из наиболее популярных направлений семейного отдыха у россиян.

Внутренними авиалиниями воспользовались 130,6 тысяч человек, международными – всего 1359 пассажиров. Всего в мае в волгоградском аэропорту выполнили 1227 рейсов по 20-ти направлениям. Сейчас в Волгоград можно прилететь из Казани, Астрахани, Уфы, Краснодара, Красноярска, Омска и других городов. У волгоградцев есть возможность отправиться по воздуху на черноморское побережье – в Анапу, Симферополь и Сочи. С 4 июля откроется балтийское направление в Калининград.