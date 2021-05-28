Туалеты двух волгоградских школ соревнуются за титул самых ужасных





Туалеты двух волгоградских школ участвуют в необычном конкурсе, организованным компанией-производителем чистящих средств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию, на сайт конкурса можно присылать фотографии туалетов в учебных заведениях – и там же голосовать за самый непрезентабельный. На данный момент конкурсантов набралось уже около 130, лидирует санузел Чебоксарского лицея №44 – он получил уже тысячу голосов.

На конкурс отправлены фото и туалетов волгоградских школ. Гимназия №130 имеет неплохие шансы на попадание в лидеры – за него проголосовали уже около 600 человек. Также в конкурсе участвует и фото туалета гимназии №11. Однако за него отдан пока один голос.

Компания обещает отремонтировать самый ужасный туалет. А 100 «серебряных» финалистов могут получить бесплатные чистящие средства на 4 тысячи рублей.