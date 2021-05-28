Туалеты двух волгоградских школ соревнуются за титул самых ужасных

В мэрии Волгограда прокомментировали конкурс самых ужасных туалетов28.05.2021 15:39
«Как всегда, у Чекистов»: в Волгограде отметили день пограничника28.05.2021 14:38
В Волгоградской области 36-летняя женщина умерла от коронавируса28.05.2021 12:53
В Волгоградской области наркоторговца осудили на 12 лет за марихуану для домашних кур28.05.2021 11:58
На Центральной набережной Волгограда ночью из-под земли забили фонтаны28.05.2021 11:41
Волгоградские врачи рассказали о состоянии отравившихся девочек28.05.2021 10:44
В Волгограде уничтожат партию духов28.05.2021 09:51
Долг костей не ломит: баня в Волгограде вылила воды на полмиллиона27.05.2021 21:14
"Здоровый сон - мечта": в Волгоградской области люди не могут ужиться с асфальтобетонным соседом27.05.2021 19:18
В Волгоградской областной думе пополнение: еще один доктор наук27.05.2021 18:27
Власти Волгограда в очередной раз отказались от скандального застройщика27.05.2021 18:00
РУСАЛ и En+ Group запускают собственную стипендиальную программу для одаренных студентов27.05.2021 17:43
Старту ежегодной федеральной стипендиальной программы EN+GROUP/РУСАЛ для одаренных студентов была посвящена сегодняшняя онлайн-конференция. Как сообщает ИА «Высота 102», на конференции обсуждались вопросы развития социального диалога, улучшение профессиональных навыков специалистов, инвестирование...