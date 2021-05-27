









31 мая в TikTok стартует самый большой за историю соцсети благотворительный прямой эфир. Его цель - собрать 100 миллионов рублей на спасение годовалого Ильи Шахова с диагнозом СМА. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, принимающие участие в судьбе ребенка из Фролово Волгоградской области, эфир начнётся 31 мая в 15:00 и будет продолжаться до тех пор, пока на спасительный укол для Ильи Шахова не соберут 100 миллионов рублей. Эфир пройдет в аккаунте в TikTok

На спасение годовалого мальчика остались считанные дни, поэтому родители и волонтеры решились на беспрецедентную акцию. Илья получал поддерживающий препарат Рисдиплам и он закончится 1 июня. Малышу ни дня нельзя без этих капель, и последняя надежда спасти мальчика - закрыть сбор на укол препарата “Золгенсма” стоимостью $2,2 миллиона.

“К сожалению, время не замедляет свой ход, и мне очень страшно. Страшно видеть, как твой любимый ребенок угасает... Я не хочу повторения. Однажды мы уже чуть не потеряли Илью... Для кого-то наш сын – просто ребенок на картинке в интернете, а для нас, родителей, он - смысл жизни! (...) Мечтаю, что когда закончится Рисдиплам, к этому дню 1 июня наш сбор закроется и мы будем готовиться к уколу... ”, - говорит мама Ильи Анастасия Шахова.

Силами неравнодушных семья уже собрала 50 миллионов рублей, до спасительного укола не хватает еще 100 миллионов. Единственный шанс собрать такую большую сумму за короткий срок - беспрецедентная акция и бессрочный прямой эфир. Если эфир посмотрит 1 миллион человек и каждый переведет 100 рублей, сбор будет закрыт, и Илья получит шанс на жизнь.

Илья Шахов родился 26 февраля 2020 года в городе Фролово, Волгоградской области. 25 сентября 2020 года врачи поставили ему диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 типа (СМА-1). Дети с таким типом заболевания часто не доживают до 2 лет. Могут возникать дыхательные нарушения и невозможность приема пищи.

В РФ на сегодняшний день нет лечения этого заболевания, а только поддерживающая терапия.