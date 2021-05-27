В прямом эфире TikTok попробуют собрать 100 миллионов рублей на спасение мальчика со СМА из Волгоградской области
Общество 27.05.2021 15:38
0
27.05.2021 15:38
31 мая в TikTok стартует самый большой за историю соцсети благотворительный прямой эфир. Его цель - собрать 100 миллионов рублей на спасение годовалого Ильи Шахова с диагнозом СМА. Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, принимающие участие в судьбе ребенка из Фролово Волгоградской области, эфир начнётся 31 мая в 15:00 и будет продолжаться до тех пор, пока на спасительный укол для Ильи Шахова не соберут 100 миллионов рублей. Эфир пройдет в аккаунте в TikTok.
На спасение годовалого мальчика остались считанные дни, поэтому родители и волонтеры решились на беспрецедентную акцию. Илья получал поддерживающий препарат Рисдиплам и он закончится 1 июня. Малышу ни дня нельзя без этих капель, и последняя надежда спасти мальчика - закрыть сбор на укол препарата “Золгенсма” стоимостью $2,2 миллиона.
“К сожалению, время не замедляет свой ход, и мне очень страшно. Страшно видеть, как твой любимый ребенок угасает... Я не хочу повторения. Однажды мы уже чуть не потеряли Илью... Для кого-то наш сын – просто ребенок на картинке в интернете, а для нас, родителей, он - смысл жизни! (...) Мечтаю, что когда закончится Рисдиплам, к этому дню 1 июня наш сбор закроется и мы будем готовиться к уколу... ”, - говорит мама Ильи Анастасия Шахова.
Силами неравнодушных семья уже собрала 50 миллионов рублей, до спасительного укола не хватает еще 100 миллионов. Единственный шанс собрать такую большую сумму за короткий срок - беспрецедентная акция и бессрочный прямой эфир. Если эфир посмотрит 1 миллион человек и каждый переведет 100 рублей, сбор будет закрыт, и Илья получит шанс на жизнь.
Илья Шахов родился 26 февраля 2020 года в городе Фролово, Волгоградской области. 25 сентября 2020 года врачи поставили ему диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 типа (СМА-1). Дети с таким типом заболевания часто не доживают до 2 лет. Могут возникать дыхательные нарушения и невозможность приема пищи.
В РФ на сегодняшний день нет лечения этого заболевания, а только поддерживающая терапия.
Реклама
Население Волгоградской области продолжает сокращаться из-за коронавируса27.05.2021 15:23
Общество 27.05.2021 15:23
Сенатор и депутат Волгоградской области поспорили о пользе капусты27.05.2021 14:10
Общество 27.05.2021 14:10
Дорожники заделывают яму на парковке напротив стадиона «Волгоград Арена»27.05.2021 13:45
Общество 27.05.2021 13:45
Еще один ребенок из Волжского получил «Спинразу» за 30 миллионов рублей по решению суда27.05.2021 09:19
Общество 27.05.2021 09:19
Рекламщики с чиновниками проиграли суд волгоградскому УФАС дело о билбордах27.05.2021 09:09
Общество 27.05.2021 09:09
ЕвроХим отмечен наградой за высокий уровень социальной и экологической ответственности27.05.2021 08:10
Общество 27.05.2021 08:10
Безмасочника оштрафовали в волгоградском бизнес-центре на крупную сумму27.05.2021 08:09
Общество 27.05.2021 08:09
Теряем молодых и пожилых: оперштаб сообщил еще о восьми скончавшихся от коронавируса в Волгоградской области26.05.2021 15:44
Общество 26.05.2021 15:44
Столовую в Волгограде оштрафовали за плохую защиту от COVID-1926.05.2021 11:59
Общество 26.05.2021 11:59
Компания “Виво Маркет” за лето проведет реконструкцию школьной столовой Гимназии №1226.05.2021 07:55
Общество 26.05.2021 07:55
Детям-инвалидам в Волгоградской области купили новое оборудование для реабилитации25.05.2021 15:51
Общество 25.05.2021 15:51
Семь пожилых женщин умерли в волгоградских больницах от коронавируса25.05.2021 15:11
Общество 25.05.2021 15:11
В Волгоградской области изменивший цвет новый фонтан испортил настроение жителям25.05.2021 12:59
Общество 25.05.2021 12:59
Аналитики Expertology рассказали о самых популярных тониках для лица25.05.2021 11:30
Общество 25.05.2021 11:30
Волгоградских чиновников заставили купить лекарство за 30 миллионов рублей для двухлетнего малыша25.05.2021 11:30
Общество 25.05.2021 11:30
Реклама