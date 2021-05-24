Олимпийский чемпион Максим Опалев дал старт доброму делу «ЕвроХим-ВолгаКалия»





Двадцатилетие «ЕвроХима» и пятнадцатилетие «ЕвроХим-ВолгаКалия» сотрудники Гремячинского ГОКа отмечают трудовыми и спортивными победами. В юбилейный для своего предприятия 2021 год сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» при поддержке администрации города Котельниково организовали и провели первый в истории Котельниково благотворительный «Забег доброты».

Идея проекта зародилась благодаря программе «20 добрых дел «ЕвроХима» - это объединение активных и неравнодушных сотрудников, которые при поддержке руководства компании осуществляют благотворительные начинания различной направленности.

Инициативу компании российского предпринимателя Андрея Мельниченко поддержал олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион по гребле на каноэ Максим Опалев. Напутственные слова спортсмена перед забегом и его старт вместе со всеми бегунами стали самым запоминающимся и долгожданным моментом.

Перед забегом все участники вносили небольшое пожертвование и получали брендированную футболку с логотипом «Котельниково – Земля Героев». По завершению регистрации на старт вышли более 200 участников разных возрастов, которые сплотились ради доброго дела – помощи одному из детских домов Волгоградской области.

Общими усилиями участникам и гостямспортивного праздника удалось собрать порядка 40 тысяч рублей.

День «Забега доброты» стал не только благотворительным и спортивным мероприятием, но и семейным и музыкальным фестивалем. Самых маленьких участников забегаподдержалиТигруля и ВинниПух, всех спортсменов и болельщиков перед стартом разогрели «Боня и Кузьмич»- известный шоу-дуэт из Перми.Регистрация на забег и сбор средств прошли в дружеской обстановке, котельниковцыприветствовали почетных гостей, общались и фотографировались с олимпийцем





По окончании забега все участники поднялись на главную городскую сцену, получили из рук почетных гостей заслуженные медали.

«Очень радостно и приятно, что такое крупное предприятие как «ЕвроХим-ВолгаКалий» держит курс на здоровый образ жизни. Каждый мой день начинается с пробежки, и я призываю всех к занятиям спортом и физической активности. Благотворительный забег показал высокую заинтересованность жителей города не только в благом деле, но и вспорте в целом. Уверен, подобные мероприятия станут доброй традициейэтого города», - порадовался за котельниковцев Максим Опалев.

Это день запомнится для всех жителей города как самый спортивный день в истории, так как сразу после завершения забега состоялось открытие первой в истории «ЕвроХим-ВолгаКалия» корпоративной спартакиады – еще одно из торжественных мероприятий юбилейной программы «ЕвроХима».

Напомним, что предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского предпринимателя Андрея Мельниченко былосозданодля освоения Гремячинского месторождения калийных солей. При поддержке градообразующего предприятия проводятся общественно важные акции, для населения организуются спортивные, благотворительные и образовательные мероприятия, оказывается содействие в реализации важных гражданских инициатив, развивается волонтерское движение.







