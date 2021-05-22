В Волгоградской области сократилась география распространения коронавируса

Общество 22.05.2021 15:03
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22.05.2021 15:03
Уже второй день в регионе новые случаи коронавируса регистрируются всего в восьми районах и в двух городах. Это примерно раза в два меньше, чем в последние дни. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, всего за минувшие сутки в Волгоградской области было выявлено 93 заболевших. При этом сообщается о шести скончавшихся. Среди новых жертв коронавируса – четверо жителей Волгограда: 67-летняя, 70-летняя и 88-летняя женщины и 65-летний мужчина. Также не пережили инфекцию 81-летний житель Калачевского района и 65-летний мужчина из Михайловского района. Всего в регионе уже 1246 человек скончались от коронавируса.
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