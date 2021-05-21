Волгоградские студенты проверили свои знания о налогах





Сегодня волгоградские студенты проверили свои знания в области налогов и налогообложения в рамках "Всероссийского налогового диктанта". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, акция прошла на площадке волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В числе экзаменуемых оказались как студенты 3 и 4 курсов академии, так и преподаватели вуза.

Диктант прошел в формате онлайн-тестирования. Всем участникам надо было ответить на 35 вопросов за 60 минут. Помимо общих вопросов о сфере налогообложения в России, студентам предлагалось решить несколько задач по расчету суммы социальных налоговых вычетов и суммы НДФЛ при продаже имущества.

По окончании прохождения налогового диктанта все участники получили электронные сертификаты, а также ответы на все интересующие вопросы.

"Всероссийский налоговый диктант" проводится с 17 мая по 30 мая. Принять участие в этой образовательной акции могут как дети, так и взрослые. Для этого достаточно

зарегистрироваться на сайте проекта www.diktant.nalog.ru. Как пояснили в УФНС России по региону, регистрация на сайте нужна для того, чтобы после диктанта можно было получить личный сертификат.

Фото: УФНС России по Волгоградской области