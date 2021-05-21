Общество

«Без прописки я бомж»: бездомная волгоградка годами борется за законное жилье

Общество 21.05.2021 19:34
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21.05.2021 19:34


На протяжении четырех лет 70-летняя волгоградка Мария Карнаева пытается добиться надлежащего исполнения решения Центрального районного суда о предоставлении ей жилого помещения по договору социального найма. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, обязанность возложена на комитет строительства Волгоградской области в июле 2017 года. 
Как рассказала информагентству Мария Карнаева, раньше она жила в комнате бывшего общежития на ул. Саушинской, 13Б, предложенной ей как работнику Волгоградского социально-экономического техникума. Красноармейский районный суд ранее признал ее право пользования этим жильем, где она и прописана до сих пор. Но незадача — как такового этого помещения уже не существует, оно было реконструировано в 2017 году. «Без прописки я бомж. Я даже не смогу получать свою пенсию, если я нигде не буду прописана», — рассказала волгоградка. На время ремонта помещения Марии Карнаевой временно предоставили комнату в другом общежитии на ул. Удмуртской, 1А, где она живет и по сей день, пытаясь добиться предоставления законной жилплощади.
По решению суда комитет обязан предоставить Марии Карнаевой «по договору социального найма жилое помещение, состоящее из 1 комнаты общей площадью 16 кв.м.». В итоге чиновники предложили пенсионерке другую комнату площадью 16,6 кв.м. в том же общежитии на ул. Саушинской, 13Б и направили ей договор соцнайма на подпись, однако не тут-то было. «Я отказалась его подписывать, так как предоставляемое помещение находится в здании, имеющем статус общежития для детей-сирот для временного проживания, и заключение договора социального найма незаконно. Кроме того, если я перееду туда, то мои жилищные права будут нарушены. Условия там хуже по сравнению с имевшимися ранее, потому что в помещении кухни общежития отсутствуют электроплита с духовым шкафом, нет горячей воды, здание огорожено забором и вход в здание ограничен», - рассказала Мария Карнаева.

В ответ на отказ комитет строительства Волгоградской области подал иск в Красноармейский районный суд, чтобы принудительно выселить пенсионерку и вселить в другую комнату. Однако суд встал на сторону Марии Карнаевой, а Волгоградский областной суд и позже в Четвертый Кассационный суд в начале 2020 года оставили в силе решение первой инстанции. Чиновникам отказали в иске о выселении женщины в связи с тем, что предлагаемое ей жилое помещение не было благоустроено, в том числе нет упомянутых выше плит, а входная дверь не держит тепло и пропускает шум.
Как пояснили ИА "Высота 102" в комитете строительства Волгоградской области, в этом же,  2020 году в общежитии на Саушинской, 13Б были отремонтированы  места общего пользования, в том числе кухня,  а также заменена  дверь в  комнате №115, куда хотят вселить Марию Карнаеву.  В январе 2021 года чиновники вновь отправили пенсионерке договор социального найма, но она его по-прежнему не подписывает, считая, что он нарушает ее жилищные права.
Другого жилья у пенсионерки нет: единственная дочь живет отдельно, и за помощью к ней Мария Алексеевна не обращается, поскольку привыкла решать все свои проблемы самостоятельно. «С восемнадцати лет я зарабатывала себе на жизнь и все всегда делала сама. Я обращалась в прокуратуру, чтобы они обратили внимание на мое положение дел, меня поставили в очередь на предоставление жилья как пенсионера по старости, но я так и не дождалась его», — посетовала волгоградка.

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