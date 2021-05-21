Пожарным добровольцам в Волгоградской области поднимут зарплату в опасный сезон





Специалисты, занятые в противопожарной деятельности, будут получать заработную плату на уровне МЧС во время действия особого противопожарного режима. Такую задачу поставил перед руководителями добровольных пожарных дружин губернатор Андрей Бочаров сегодня в ходе учебно-методических сборов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Учебно-методические сборы состоялись сегодня на аэродроме авиаклуба имени Числова в Среднеахтубинском районе. Здесь глава региона проверил готовность новой спецтехники, предназначенной для защиты поселений от огня — в районы Волгоградской области отправили 17 пожарных машин. Они разъехались в Новоаннинский, Урюпинский, Кумылженский, Даниловский, Фроловский, Чернышковский, Старополтавский, Николаевский, Быковский, Ленинский, Иловлинский, Городищенский, Среднеахтубинский, Ольховский, Суровикинский районы, где открываются новые пожарные депо. Всего в депо региона состоят на вооружении более 200 машин.

Со сборов во все районы Волгоградской области, а также в Урюпинск и Михайловку отправили 100 тракторов с цистернами, помпами и навесным оборудованием. В 2020 году в муниципалитеты было передано 30 таких комплектов, в 2022 году планируется купить еще 100 комплексов, чтобы обеспечить все села региона.

«Волгоградская область расположена на территории со сложными климатическими условиями. Многолетние наблюдения и практика показывают, что одной из основных опасностей являются именно ландшафтные пожары, — подчеркнул на итоговом совещании Андрей Бочаров. — С 2014 года уровень прикрытия территории, с учётом сил федеральной пожарной службы, увеличился с 60% до 92%. До конца текущего года планируем открыть ещё 14 дополнительных пожарных постов, а к началу 2023 года довести уровень прикрытия территории Волгоградской области до 100%».

Помимо осмотра новой техники губернатор на учебно-методических сборах наградил отличившихся огнеборцев. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, медалью «За Отвагу на пожаре» награждены Евгений Текушин, Рустам Разгильдяев, Олег Губриенко, Алексей Ремизов, Максим Чертов, Алексей Устинов и Дмитрий Гончаров.