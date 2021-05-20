Мало дел: в Волгоградской области хотят упразднить три суда





Волгоградская областная дума рассмотрит вопрос о внесении в Госдуму законодательной инициативы об упразднении Краснослободского, Ольховского и Чернышковского районных судов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, инициатива может трансформироваться в принятие федерального закона. В пояснительной записке подчеркивается, что относящиеся к ведению Краснослободского районного суда вопросы осуществления правосудия передаются в юрисдикцию Среднеахтубинского районного суда, Ольховского – в юрисдикцию Иловлинского районного суда, Чернышковского – в юрисдикцию Суровикинского районного суда. При этом планируется в составе Иловлинского районного суда образовать постоянное судебное присутствие в селе Ольховка Ольховского района, в составе Суровикинского районного суда – постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Чернышковский. Поводом для ликвидации трех судов, поясняется в документах, послужила низкая служебная нагрузка на протяжении последних шести лет. Например, в Краснослободском районном суде средняя нагрузка по рассмотрению гражданских, уголовных дел и дел об административных нарушениях в 2014 году на одного судью при штате 4 единицы составляла 34,4 дела. В Ольховском районном суде при штате 3 единицы – 38,2 дела. В Чернышковском районном суде при штате 3 единицы за тот же период – 26,2 дела. При этом среднеобластной показатель в 2014 году составлял 53,8 дела. Отстают от среднеобластных показатели и за период до 2020 года, за исключением Ольховского суда, где было рассмотрено 59,3 дела (региональный показатель составлял 57,9 дела). В 2015 году в трех вышеназванных судах из-за низкой нагрузки штат судей был сокращен на одну единицу. Однако это обстоятельство сделало невозможным рассмотрение дел коллегией из трех судей.

В документах также подчеркивается, что упразднение трех судов не повлечет ограничений по осуществлению правосудия и не нарушит стабильности судебной системы Волгоградской области, поскольку вопросы, отнесенные к ведению данных судов, будут переданы в юрисдикцию других судов.

Согласно расчетам управления судебного департамента, передача полномочий другим судам потребует дополнительных расходов федерального бюджета в размере около 2,5 миллиона рублей. В частности, средства понадобятся для выплат в связи с сокращением персонала судов – секретарей судебного заседания, помощников судей, а также водителей, сторожей и уборщиков, на замену вывесок на зданиях судов, на изготовление гербовых печатей и штампов.

В случае одобрения данной инициативы депутатами областной думе защищать проект федерального закона в Госдуме будет заместитель председателя Волгоградского облсуда Александр Клочков.

Фото Чернышковского районного суда.