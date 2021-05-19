«Это знамение?»: волгоградцев поразил закат с дикой «цветопляской»





Волгоградцы делятся фотографиями необычного заката в соцсетях. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодняшний вечер был действительно необычным, что хорошо видно на фото, сделанных как с высоты, так и с земли, причем картины и краски все время менялись. Сначала небо порозовело, потом появилась странная радуга в форме столбика, после чего набежали пухлые желто-серые облака. В финале все это превратилось в алое зарево, которое некоторые впечатлительные волгоградцы посчитали знамением.





Напомним, в Волгоград пришло небольшое похолодание. Сегодня в областном центре некоторое время бушевал сильный ветер, а вечером прошел дождь. Возможно, дикая "цветопляска" на небосклоне стала следствием перемен в погоде.

Фото Анны Другаль.