



Новый руководитель возглавила ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 43-летний полковник юстиции Оксана Скибина-Комиссарова была сегодня представлена личному составу районного отдела полиции начальником ГУ МВД России по Волгоградской области Александром Кравченко.

Он отметил, что женщина впервые в истории волгоградской полиции назначена на должность руководителя районного органа внутренних дел.

Оксана Скибина-Комиссарова работает в ОВД с 1994 года. После окончания Волгоградского юридического института начала службу дознавателем, впоследствии проходила службу на различных должностях, в том числе руководящих, в следственных подразделениях. В 2017 окончила Академию управления МВД России. Награждена ведомственными наградами.





Начальник ГУ МВД России по региону отметил, что сегодня 27% от числа личного состава сотрудников составляют женщины. Они проходят службу на различных должностях в следствии и дознании, службах участковых уполномоченных, уголовном розыске, занимают руководящие должности в аппарате Главка.

"Уверен, что профессионализм нового руководителя позволит в короткие сроки вникнуть в оперативную обстановку и эффективно решать стоящие перед органами внутренних дел задачи", - сказал Александр Кравченко.

Прежний руководитель ОМВД России по Светлоярскому району полковник полиции Алексей Кульченко в настоящее время работает в должности заместителя начальника УМВД России по Архангельской области – начальника полиции.



