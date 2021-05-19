В Волгоградской области от коронавируса умерли за год 1226 человек





В Волгоградской области накануне от COVID-19 скончались 6 человек. Среди них оказалась пенсионерка с внушительным списком хронических заболеваний. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, 73-летняя волгоградка обратилась в больницу спустя несколько дней после самостоятельного лечения. В ГУЗ «КБ № 4» у нее диагностировали двустороннюю пневмонию и смертельный вирус. Врачам не удалось спасти женщину. Известно, что у нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной, мочевыделительной, кроветворной систем, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. COVID-19 не пощадил 71-летнюю и 57-летнюю женщин, а также двух мужчин 69-и и 59-и лет из Волгограда. Последней в печальном списке оказалась 80-летняя пенсионерка из Иловлинского района. Всего в Волгоградской области за год от COVID-19 скончались 1226 человек. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в регионе составило 90 человек, а выздоровевших - 93. Новые случаи были выявлены в Волгограде, Волжском и 10 муниципальных районах.



