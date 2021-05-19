Молодой волгоградец погиб под колесами машины из Калмыкии

Происшествия 19.05.2021 11:07
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19.05.2021 11:07
39-летний волгоградец скончался на месте происшествия после наезда машины. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП со смертельным исходом случилось накануне в Кировском районе. В десятом часу вечера «ВАЗ-211340» под управлением 28-летнего жителя Калмыкии напротив дома № 14 по ул. Лавровой совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Волгоградец получил не совместимые с жизнью травмы.
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