Жара спадет: в Волгоградскую область идут грозы

Общество 18.05.2021 13:31
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18.05.2021 13:31
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в отдельных районах региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +14...+19º, в юго-западной части территории +10...+12°; днем +23...+28º, по заволжским районам +29...+33º, в юго-западных районах +17...+22º. В Волгограде температура воздуха: ночью +15...+17º, днем +24...+26º.
Грозы ожидаются и в субботу при температуре воздуха выше 30 градусов. Осадки прогнозируют и в начале следующей недели.
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