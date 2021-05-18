Жара спадет: в Волгоградскую область идут грозы





Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем в отдельных районах региона ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозах шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +14...+19º, в юго-западной части территории +10...+12°; днем +23...+28º, по заволжским районам +29...+33º, в юго-западных районах +17...+22º. В Волгограде температура воздуха: ночью +15...+17º, днем +24...+26º.

Грозы ожидаются и в субботу при температуре воздуха выше 30 градусов. Осадки прогнозируют и в начале следующей недели.







