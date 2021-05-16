Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской области

Общество 16.05.2021 12:09
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16.05.2021 12:09
Свыше 4 тысяч гектаров водных объектов и прибрежных зон обработают в Волгоградской области от комаров и клещей в текущем году. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в Волгограде дезинсекция пройдет на 131 акватории, в Волжском — на пяти водоемах. Особое внимание уделят острову Сарпинскому, где работы выполнят на 25 озерах и ериках. Всего в регионе будет обработан от кровососущих 161 водный объект.
Работы уже началась в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах. Накануне майских праздников были обработаны 25 га территории Мамаева кургана в Волгограде. Кроме того, руководству летних оздоровительных лагерей, турбаз, органам местного самоуправления также выдано предписание провести эту процедуру: профилактические мероприятия необходимы, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.
Между тем в Волгограде комариный сезон только набирает обороты - кровососущие уже появились и с каждым днем, как ожидается, их будет все больше.
Фото с сайта администрации Волгоградской области
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