В селе Волгоградской области введен режим повышенной готовности

Общество 13.05.2021 09:50
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13.05.2021 09:50
В селе Киреево Ольховского района Волгоградской области введен режим повышенной готовности функционирования органов управления в связи с чрезвычайным происшествием. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, на территории села более 24 часов отсутствует централизованное водоснабжение из-за попадания песка в скважину. Режим повышенной готовности был введен накануне в 16-00. Без воды остались 93 частных домовладения, в которых проживают 153 человека, в том числе 27 детей, и два социальных объекта – школа и детский сад. Глава Киреевского сельского поселения Елена Кононенко пояснила, что в настоящее время организован подвоз питьевой воды в село. Уже идут работы по ремонту скважины. В сельском поселении затруднились назвать примерный срок окончания работ.
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