В Волгограде назвали самые массовые места празднования Дня победы

Общество 10.05.2021 13:13
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10.05.2021 13:13
Самые массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, военный парад посетили 10 тысяч человек, Мамаев Курган – более 40 тысяч человек, мероприятия на набережной им. 62-й Армии г. Волгограда - более 60 тысяч человек. Всего 9 мая в 127 населенных пунктах Волгоградской области проведены 256 праздничных мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которых приняли участие более 155 тысяч человек.
На обеспечении общественного порядка и безопасности было задействовано свыше 2 тысяч сотрудников полиции, а также представители народных дружин, казачества, частных охранных предприятий и войска Росгвардии. На дорогах, прилегающих к местам проведения мероприятий, несли службу экипажи ДПС.
Кроме того, на территории 153 населенных пунктов Волгоградской области состоялись 207 мероприятий, посвященных Красной Горке. Богослужения в храмах, церквях, приходах и места захоронений посетили более 58 тысяч человек. Общественную безопасность обеспечивали 600 сотрудников полиции, казаки, дружинники и Росгвардия. Нарушений общественного порядка не допущено, отчитались в ГУ МВД по Волгоградской области.
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