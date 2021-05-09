Колонна ретротехники совершит 15-километровый пробег по Волгограду

Общество 09.05.2021 11:52
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09.05.2021 11:52
Авто и мотопробег участников технических клубов «Слава Русскому Солдату», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, колонна техники проследует с Нижней террасы набережной по ул. Краснознаменской, проспекту им. В.И.Ленина до Мамаева кургана, а затем в обратном направлении до площади Павших борцов. Общая протяженность маршрута - более 15 километров.
В этом году в колонне планируется более ста автомобилей и мотоциклов. Среди них - мотоцикл М-72, автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67 с открытым кузовом и другие. Сопровождать колонну будет патрульное транспортное средство ГАИ советского периода ВАЗ-2101. Все автомобили и мотоциклы, участвующие в патриотической акции, будут украшены символикой Дня Победы – флагами и георгиевскими лентами, а водители будут одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны.
Фото с празднования Дня Победы в 2020 году
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