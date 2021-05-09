Общество

Из-за наплыва посетителей власти ограничили проход на Мамаев курган в Волгограде

Общество 09.05.2021 09:23
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09.05.2021 09:23


Сегодня с 18.00 на Мамаев курган будут пускать строго ограниченное количество посетителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, такое решение было принято в связи с ажиотажем вечером 8 мая – на первый показ инсталляции «Свет Великой Победы» одновременно пришли 50 тысяч человек.
В условиях столь значительного скопления людей не шло речи ни о социальном дистанцировании, ни о соблюдении масочного режима. Зрители мультимедийного шоу стояли вплотную друг к другу, особенно вокруг Озера слез. Сегодня же эта территория будет закрыта полностью в связи с телетрансляцией и записью концерта академического ансамбля Росгвардии «Бессмертные песни Великой страны». После концерта, в 21.45 состоится очередная демонстрация «Света Великой Победы». В 22.00 жители и гости города смогут увидеть праздничный салют, залпы которого прогремят на главной высоте России.
Акция «Свет Великой Победы» продолжится завтра, 10 мая – демонстрация состоится в 21.00, 22.00 и 23.00.

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