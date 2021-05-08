Общество

В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человек

Общество 08.05.2021 08:59
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08.05.2021 08:59


Волгоградской области в марте 2021 года ушли из жизни 3263 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, по сравнению с аналогичным периодом  2020 года, когда умерших было 2643 человека, рост составил более 23%. Всего за три месяца этого года, с учетом предыдущих данных, регион потерял 10266 человек. Небольшим утешением может служить тот факт, что в марте 2021 года в Волгоградской области выросла рождаемость. Так, за месяц на свет появились 1739 детей, что больше, чем в марте прошлого года – 1484 ребенка. Всего за три месяца этого года в регионе родились 4623 ребенка. Однако это все равно в два раза меньше количества умерших. К слову, в марте рождаемость повысилась во всех регионах ЮФО. Впрочем, как и смертность. Самый высокий рост отмечается в Калмыкии – на более чем 50%. 
Между тем, уровень смертности от коронавируса в марте этого года несколько снизился по сравнению с февралем. Так, по данным Росстата, в Волгоградской области умерли 449 человек. Среди них – те, у кого был идентицифирован вирус, а также  умершие  от осложнений после перенесенной инфекции. В феврале этого года в списке жертв COVID-19 было 496 человек. 


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