Общество

На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной Армии

Общество 06.05.2021 15:58
0
06.05.2021 15:58


Останки трех пропавших без вести бойцов Красной Армии подняли поисковики отряда ГУ МВД России по Волгоградской области «Безымянная высота» и отряда «Дон» Ростовской области на Лысой горе в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, также были обнаружены оружие и предметы армейского быта времен Великой Отечественной войны.
Раскопки в районе Лысой горы, где во время Сталинградской битвы 147 дней шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, стартовали в минувшие выходные и продолжатся на протяжении еще трех дней. Сегодня на месте работы поисковых отрядов побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, кадеты полицейских и специализированных профильных классов и курсанты Волгоградской академии МВД. Поисковики продемонстрировали им поднятые из окопов и блиндажей предметы: противотанковое ружье, каски, фляги, штыки, магазины пулеметов и даже угольный утюг и будильник, принадлежавшие солдатам, отдавшим свои жизни ради защиты Родины от врага.


Глава региона поблагодарил поисковиков за их работу и наградил отличившихся отрядовцев: за 19 лет существования отряда «Безымянная высота» поисковики обнаружили 610 останков без вести пропавших солдат. «Действующие офицеры и ветераны ГУ МВД занимаются поисковой работой в свободное время, восстанавливая имена погибших в боях за Родину, каждый год. Это важно, чтобы отдать дань уважения павшим с воинскими почестями. Это значит, что семьи поймут, где воевал их дед, как он защищал своё Отечество, постараются быть похожи на него», – подчеркнул губернатор.

Перед визитом на место раскопок Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возложили цветы к подножию мемориала на Лысой горе и почтили память защитников Сталинграда. Высота 146.0 была стратегической в ходе Сталинградской битвы. Подступы к Волге защищали бойцы 64-й армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Шумилова, героическую поддержку им оказали воины 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова и 10-й стрелковой дивизии войск НКВД.
Сегодня в Волгоградской области действуют 60 поисковых отрядов, в состав которых входят 2,3 тысячи человек. Над сохранением истории работают краеведы, военные эксперты, историки, следователи, волонтеры, сотрудники Центра по изучению Сталинградской битвы, основанного Почётным жителем города-героя Волгограда профессором Максимом Матвеевичем Загорулько.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Общество
06.05.2021 13:05
Общество 06.05.2021 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:30
Общество 06.05.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 12:05
Общество 06.05.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 10:10
Общество 06.05.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 08:40
Общество 06.05.2021 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.05.2021 08:10
Общество 06.05.2021 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 20:31
Общество 05.05.2021 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 18:39
Общество 05.05.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 17:14
Общество 05.05.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 16:11
Общество 05.05.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 15:25
Общество 05.05.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:45
Общество 05.05.2021 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2021 12:26
Общество 05.05.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.05.2021 11:01
Общество 05.05.2021 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.05.2021 08:26
Общество 05.05.2021 08:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
В Волгоградской области пропала 15-летняя школьницаСмотреть фотографии
16:44
Дурно пахнущим благоустройством в Краснослободске Волгоградской области займутся следственные органыСмотреть фотографии
15:58
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в КрымуСмотреть фотографии
13:24
Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
13:05
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннамиСмотреть фотографии
12:51
Сады Придонья выбирают для детей только лучшееСмотреть фотографии
12:30
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночамСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»Смотреть фотографии
11:28
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:10
Мост через Медведицу на севере Волгоградской области отремонтируют впервые за 35 летСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде главбух центра соцобслуживания «накинула» полмиллиона себе на зарплатуСмотреть фотографии
08:40
Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День ПобедыСмотреть фотографии
08:10
В генеральский дом в Волгограде нагрянула комиссия Минстроя РФСмотреть фотографии
20:40
Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области новый памятник героям войны за 3 миллиона рублей потерял видСмотреть фотографии
18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
13:41
Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
12:26
Выгляну на улицу – там весело: под окнами волгоградских ветеранов спели песниСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области «сворачивают» паводокСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентовСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 