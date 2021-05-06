Общество 06.05.2021 15:58
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06.05.2021 15:58
Останки трех пропавших без вести бойцов Красной Армии подняли поисковики отряда ГУ МВД России по Волгоградской области «Безымянная высота» и отряда «Дон» Ростовской области на Лысой горе в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, также были обнаружены оружие и предметы армейского быта времен Великой Отечественной войны.
Раскопки в районе Лысой горы, где во время Сталинградской битвы 147 дней шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, стартовали в минувшие выходные и продолжатся на протяжении еще трех дней. Сегодня на месте работы поисковых отрядов побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, кадеты полицейских и специализированных профильных классов и курсанты Волгоградской академии МВД. Поисковики продемонстрировали им поднятые из окопов и блиндажей предметы: противотанковое ружье, каски, фляги, штыки, магазины пулеметов и даже угольный утюг и будильник, принадлежавшие солдатам, отдавшим свои жизни ради защиты Родины от врага.
Глава региона поблагодарил поисковиков за их работу и наградил отличившихся отрядовцев: за 19 лет существования отряда «Безымянная высота» поисковики обнаружили 610 останков без вести пропавших солдат. «Действующие офицеры и ветераны ГУ МВД занимаются поисковой работой в свободное время, восстанавливая имена погибших в боях за Родину, каждый год. Это важно, чтобы отдать дань уважения павшим с воинскими почестями. Это значит, что семьи поймут, где воевал их дед, как он защищал своё Отечество, постараются быть похожи на него», – подчеркнул губернатор.
Перед визитом на место раскопок Андрей Бочаров, руководители правоохранительных органов, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возложили цветы к подножию мемориала на Лысой горе и почтили память защитников Сталинграда. Высота 146.0 была стратегической в ходе Сталинградской битвы. Подступы к Волге защищали бойцы 64-й армии под командованием генерал-лейтенанта Михаила Шумилова, героическую поддержку им оказали воины 62-й армии под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова и 10-й стрелковой дивизии войск НКВД.
Сегодня в Волгоградской области действуют 60 поисковых отрядов, в состав которых входят 2,3 тысячи человек. Над сохранением истории работают краеведы, военные эксперты, историки, следователи, волонтеры, сотрудники Центра по изучению Сталинградской битвы, основанного Почётным жителем города-героя Волгограда профессором Максимом Матвеевичем Загорулько.
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