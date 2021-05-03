Дожди и грозы надвигаются на Волгоградскую область

Общество 03.05.2021 12:35
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03.05.2021 12:35
Ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют уже этой ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня ночью и завтра днем по Волгоградской области и в Волгограде ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +10...+15º, местами при прояснении до +5°; днем +13...+18º, местами до +23°. В Волгограде температура: ночью +13...+15°, днем +16...+18°.
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