



Депутаты Волгоградской областной думы одобрили вопрос, предложенный инициаторами нового референдума о времени. Как сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте, такое решение было принято по итогам сегодняшнего заседания областной думы, которое прошло заочно методом опроса народных избранников. Депутаты согласились с формулировкой вопроса, на который жители региона отвечали в 2018 году на референдуме: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной думой в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны в 3-ю часовую зону (МСК+1)?». Иными словами, речь идет о целесообразности отказа от московского времени в пользу волгоградского.

Накануне, напомним, данный вопрос одобрил профильный комитет регпарламента. Однако полученное сегодня в ходе опроса согласие депутатов с формулировкой вопроса не означает, что референдум состоится, поскольку инициативной группе предстоит собрать подписи 2% избирателей региона, ранее подчеркнули в облизбиркоме. По состоянию на 1 января 2021 года в регионе проживали 1 млн 825 тысяч 783 избирателя. Соответственно, в поддержку нового народного голосования необходимо заручиться поддержкой порядка 36,5 тысяч человек. В облизбиркоме должны в течение 15 дней зарегистрировать инициативную группу, сбор подписей должен продлиться 35 дней. Еще в течение 15 дней уйдет на проверку подписей и принятие решения о проведении референдума. Такое решение должна принять областная дума.

Проект «О вопросе, предложенном инициативной группой по проведению референдума Волгоградской области» был внесен депутатами областной думы Сергеем Булгаковым, Тамарой Головачевой, Евгением Кареликовым, Алексеем Рыгиным, Михаилом Струком, Александром Фероновым. Напомним, в прошлом году по инициативе депутатов Волгоградской областной думы состоялся опрос, по результатам которого Госдума приняла закон о возвращении региона в московскую часовую зону. Депутат областной думы Михаил Струк с трибуны Госдумы убеждал депутатов в правильности такого решения. Однако часть жителей возмутило такое решение. В течение уже многих месяцев они безуспешно пытаются в судах оспорить переход региона в зону московского времени.



