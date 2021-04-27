Для жителей аварийных домов в Волгограде купят еще три сотни квартир





Муниципалитет объявил первые аукционы на приобретение партии квартир, предназначенных для переселения жильцов аварийных домов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего на тридцати аукционах планируется купить 293 жилых помещения. Расселение проводится в рамках реализации региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В общей сложности муниципалитет планирует закупить 186 однокомнатных, 84 двухкомнатных, 22 трехкомнатных и одну четырехкомнатную квартиры. Площадь однокомнатных квартир согласно техническому заданию составит от 27,8 до 40,9 квадратных метров, двухкомнатных – от 42,9 до 50,7 квадратных метров, трехкомнатных от 61,3 до 87 квадратных метров. Площадь четырехкомнатной квартиры должна быть не менее 87 квадратных метров. По условиям аукционов новые квартиры подрядная организация предоставит с чистовой отделкой, а также установленными сантехникой и кухонными плитами.

В ходе реализации региональной программы из аварийных домов переселены уже более 1300 человек. Для расселения горожан из аварийных домов администрация Волгограда приобрела ряд жилых помещений в новостройках в Кировском и Советском районах. По мере ввода зданий в эксплуатацию муниципалитет передает жилье горожанам. На сегодняшний день гражданам предоставлены около 400 жилых помещений, еще почти 100 квартир будут переданы гражданам в ближайшее время. Также заключены контракты на приобретение порядка 190 квартир. Владельцы жилых помещений в аварийных домах получают новое жилье в собственность. С теми, кто проживал в аварийных домах на условиях соцнайма, заключаются новые договоры. Собственники 206 жилых помещений в аварийных домах, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 250 миллионов рублей. Всего к сентябрю 2025 года из 253 аварийных домов будут переселены порядка десяти тысяч волгоградцев.







