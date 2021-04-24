"Я лежал, как овощ": волгоградские чернобыльцы спустя 35 лет вспоминают атомную чуму

Общество 24.04.2021 10:04
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24.04.2021 10:04
26 апреля исполнится ровно 35 лет со дня катастрофы на реакторе 4-ого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На ликвидацию аварии было командировано около 600 тысяч человек, из них около 5700 - жители Волгоградской области.
Волгоградцы ехали, зная лишь точку прибытия, о поставленной перед ними задаче их оповещали уже на месте. Но, даже побывав в Припяти, далеко не все понимали, что такое радиация и насколько реально она опасна для здоровья.
Многие ликвидаторы уже ушли из жизни, но члены Волгоградской областной общественной организации «Союз Чернобыль» помнят своих сослуживцев и каждый день, проведенный в Чернобыле, будто это было вчера. Съемочная группа ИА «Высота 102» пообщалась с реальными участниками тех чудовищных событий - их рассказ повергает в ужас. Подробности - в видеоматериале.
Справка.
26 апреля 1986 года в 01:23 на Чернобыльской атомной электростанции после неудачного планового испытания с турбогенератором взорвался реактор 4-ого энергоблока. На ликвидацию самого пожара в энергоблоке потребовалось 10 дней и 240 огнеборцев личного состава Киевского областного управления пожарной охраны. 600 тысяч человек командировали в Чернобыль для расчистки территории и предотвращения распространения радиации. Известно, что 31 человек скончался в течении нескольких месяцев от острой лучевой болезни.
С июля по ноябрь 1986 года ликвидаторам удалось соорудить бетонный саркофаг (высота 50 м), который накрыл 4-ый энергоблок ЧАЭС, тем самым устранив источник радиации.
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