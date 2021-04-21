Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановиться





Волгоградстат опубликовал итоги очередного наблюдения за ростом цен на основные продукты питания. Особенно возмущает волгоградцев бесконечное подорожание яиц. Так, по данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», десяток яиц вновь прибавил в цене на 2,77%, достигнув средней стоимости в 85,03 рубля. На 2,39% подорожало пшено (43,61 рубль за кг), на 0,83% рис – (50,02 рубля за кг), на 2,08% - гречка (81,65 рубля за кг). Выросли цены на туалетную бумагу – на 1,15% (15,79 рублей за рулон), на соль – на 1,04% (9,72 рубля за кг). Из овощей больше подорожали капуста и морковь.

Неизменными остались цены на сахар – 46 рублей за кг., как и было рекомендовано правительством РФ. Стоимость растительного масла, хотя и снизилась на 0,14%, однако все-таки превысила предельный уровень в 110 рублей и составила 113,05 рублей за кг.



