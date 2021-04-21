Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановиться

Общество 21.04.2021 18:34
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21.04.2021 18:34
Волгоградстат опубликовал итоги очередного наблюдения за ростом цен на основные продукты питания. Особенно возмущает волгоградцев бесконечное подорожание яиц. Так, по данным Волгоградстата, сообщает ИА «Высота 102», десяток яиц вновь прибавил в цене на 2,77%, достигнув средней стоимости в 85,03 рубля. На 2,39% подорожало пшено (43,61 рубль за кг), на 0,83% рис – (50,02 рубля за кг), на 2,08% - гречка (81,65 рубля за кг). Выросли цены на туалетную бумагу – на 1,15% (15,79 рублей за рулон), на соль – на 1,04% (9,72 рубля за кг). Из овощей больше подорожали капуста и морковь.
Неизменными остались цены на сахар – 46 рублей за кг., как и было рекомендовано правительством РФ. Стоимость растительного масла, хотя и снизилась на 0,14%, однако все-таки превысила предельный уровень в 110 рублей и составила 113,05 рублей за кг.
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