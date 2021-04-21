



В регионе зафиксированы новые смерти от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, среди жертв пандемии – снова пенсионеры. Трое из них проживали в Волгограде – это 79-летняя и 82-летняя женщины и 71-летний мужчина. Также не удалось спасти жизни 64-летней жительницы Котельниовского района и 80-летней пенсионерки из Алексеевского района. Всего в Волгоградской области уже 1055 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Между тем, в регионе темпы заболеваемости не идут на спад, даже – напротив, понемногу растут. Так, за минувшие сутки в регионе выявлено 114 случаев заражения ковидом. Несколько дней назад количество таких случаев было в среднем на десяток меньше.



