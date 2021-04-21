Общество

«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира

Общество 21.04.2021 12:43 Новости компаний
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21.04.2021 12:43 Новости компаний


ŠKODA AUTO Россия в очередной раз проведёт Международный юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA». Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, матчи состоятся на льду «Уфа-Арены» в Уфе с 19 по 24 апреля. Ввиду ограничений, вызванных пандемией COVID-19, в этом году участие в турнире принимают российские спортсмены сильнейших клубов страны. Восемь юношеских команд из разных городов России получат шанс побороться за титул чемпиона. Турнир проводится согласно всем установленным правилам безопасности и санитарным нормам при поддержке и согласовании Федерации хоккея России. Гости смогут насладиться динамичной игрой, поучаствовать в различных спортивных и семейных активностях, а также поближе познакомиться с автомобилями ŠKODA. Прямая трансляция финального матча будет осуществляться на официальном сайте марки.
Этой весной ŠKODA AUTO Россия вновь объединяет юных талантливых хоккеистов со всей страны в рамках Международного юношеского хоккейного турнира «КУБОК ŠKODA». Соревнования проводятся при поддержке Федерации хоккея России и полностью соответствуют международным спортивным правилам. Уже в восьмой раз чешский бренд выступает организатором этих захватывающих игр, цель которых – продвижение спорта среди молодежи.
В прошлом году, принимая во внимание риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции, ŠKODA AUTO Россия вынуждена была отменить проведение турнира ради защиты здоровья юных спортсменов и болельщиков. Смягчение ограничений, связанных с COVID-19, и улучшение эпидемиологической ситуации позволили возобновить уже ставшие традиционными состязания, однако в этом году участие смогут принять только команды из России.
В рамках турнира будет реализован комплекс мер предосторожности, предусмотренный программой ŠKODA ЗАБОТИТСЯ. Она отражает все установленные санитарно-эпидемиологические нормы, а также правила и рекомендации Роспотребнадзора, Минздрава и региональных властей. Неизменно следуя своим базовым принципам, ŠKODA прилагает все усилия, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность каждого спортсмена и болельщика. Так, на площадке предусмотрены защитные маски, термометрия, а также регулярная обработка поверхностей согласно установленным региональным требованиям.
Местом проведения «КУБКА ŠKODA» в этом году выбрана Уфа, славящаяся своими хоккейными традициями. И именно этот город представляет команда «Салават Юлаев», завоевавшая титул чемпиона в 2019 году. Матчи начнутся с торжественной церемонии открытия 19 апреля, а финал состоится 24 апреля. На льду «Уфа-Арены» встретятся сильнейшие юниоры страны: «ЦСКА» (Москва), «Динамо» (Москва), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Динамо Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омск), «Сибирь» (Новосибирск).
Почетными гостями торжественной церемонии закрытия станут легендарные хоккеисты и игроки знаменитой уфимской команды «Салават Юлаев». Именитые гости прибудут с целью поддержки юных хоккеистов, участия в мастер-шоу, проведения автограф-сессии и, конечно же, примут участие в награждении победителей заветным Кубком ŠKODA.
ŠKODA AUTO Россия приглашает всех любителей хоккея присоединиться к масштабному празднику спорта всей семьей. Гости турнира смогут не только посмотреть впечатляющие матчи, но и поучаствовать в развлечениях и получить памятные подарки, которые приготовил для них чешский бренд. Автограф-сессии со звездами российского хоккея, сражения в настольный теннис, дриблинг и бокс-хоккей, – каждый найдет себе занятие по душе и незабываемо проведет этот день со своей семьей. А еще больше эмоций добавят рисование плакатов и фотографии на память из семейной фотозоны. Кроме того, пока самые маленькие болельщики будут отдыхать в детской зоне или осваивать азы вождения вместе со ŠKODA Кроха, у их родителей есть возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из модельного ряда ŠKODA – семейного внедорожника KODIAQ, городского кроссовера KAROQ, стильного SUPERB, абсолютно новой OCTAVIA и практичного RAPID, - а также получить профессиональную консультацию со стороны официального дилерского центра марки в регионе.
Все желающие увидеть финальный матч смогут сделать это не только на самой арене, но и во время прямой трансляции на официальном сайте ŠKODA. Вести эфир для зрителей и комментировать ход игры будут звезда хоккейных эфиров Дарья Миронова и известный спортивный журналист Денис Казанский. Также в аккаунтах бренда можно следить за результатами матчей и оставаться в курсе последних новостей турнира.
 
Юношеский хоккейный турнир «КУБОК ŠKODA» проводится с 2012 года. Он предоставляет молодым спортсменам возможность показать свое мастерство на профессиональной арене, получить ценный опыт участия в международном чемпионате, пообщаться с легендами российского хоккея и окунуться в атмосферу большого спорта. Кроме того, ŠKODA AUTO Россия также является официальным партнером Федерации хоккея России и Национальной сборной России по хоккею, отметив 10-летие сотрудничества в 2020 году.
Чешский бренд поддерживает хоккей уже более четверти века. С 1993 года марка выступает генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею IIHF. Это сотрудничество занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное в истории спортивных дисциплин. Ежегодно марка предоставляет парк автомобилей для организаторов мероприятия, а с 2018 года студии ŠKODA Design поручено создание награды для самого ценного игрока турнира.
Расписание игр:
Понедельник 19.04.2021
09:45-12:15    Динамо Москва - Сибирь
12:15-12:45    Церемония открытия
13:00-15:30    Салават Юлаев – ЦСКА
16:00-18:30    Динамо СПБ - Авто-Спартаковец
19:00-21:30    Северсталь - Авангард
Вторник 20.04.2021
10:00-12:30     Динамо Москва - Авто-Спартаковец
13:00-15:30     ЦСКА - Авангард
16:00-18:30     Сибирь – Динамо СПБ
19:00-21:30     Салават Юлаев - Северсталь
Среда 21.04.2021
10:00-12:30     Динамо СПБ - Динамо
13:00-15:30     Салават Юлаев – Авангард
16:00-18:30     Авто-Спартаковец - Сибирь
19:00-21:30     ЦСКА – Северсталь
Пятница 23.04.2021
10:00-12:30     Стыковые матчи. Игра за 5-8 место
13:00-15:30     Стыковые матчи. Игра за 5-8 место
16:00-18:30     Полуфинал №1
19:00-21:30     Полуфинал №2
Суббота 24.04.2021. Финальный этап турнира
09:00-10:30     Матч за 7-е место
11:00-12:30     Матч за 5-е место
13:00-15:30     Матч за 3-е место
16:00-18:30     Финал
18:45-19:20     Мастер-шоу
19:25-20:00     Церемония закрытия
Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 114.
Вход свободный.
Партнеры турнира: Матч ТВ, Наше Радио, Большой спорт, Take a Biteу.
Оценить все преимущества автомобилей ŠKODA можно  у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по адресу: г. Волгоград, ул. К. Либкнехта,19а. Запишитесь на тест-драйв  по телефону: (8442) 55-23-55 или на сайте.

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