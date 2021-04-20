ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки

Общество 20.04.2021 10:56 Новости компаний
0
20.04.2021 10:56 Новости компаний
ВТБ поддерживает решение распространить действие семейной ипотеки для граждан, желающих построить собственный дом, и будет готов подключиться к выдаче кредитов по новой программе.
«Для ВТБ основным приоритетом работы всегда была возможность обеспечивать гражданам доступные ставки, чтобы решить свой жилищный вопрос. В России рынок индивидуального строительства пока занимает небольшую долю рынка, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поддержит как граждан, так и строительный сектор. Такой шаг ведет к унификации клиентских сегментов и объединяет их в одну программу, что упростит процесс оформления ипотеки для населения», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.
ВТБ считает решение о расширении условий программы своевременным, так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом. «Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи. Особенно актуальной для родителей с детьми будет предлагаемая государством льготная ставка в рамках программы – благодаря ей граждане смогут получить кредитные средства для возведения дома, что само по себе станет важным драйвером для роста жилищного строительства в целом по стране», – подчеркнул Михаил Сероштан.
В рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал по ней более 32 тысяч кредитов почти на 94 млрд рублей. В первом квартале 2021 года было выдано 2,4 тысячи кредитов более чем на 8 млрд рублей. До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.
Ранее ВТБ выступил с инициативой объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам. Логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Новый инструмент должен повысить доступность ипотеки для населения и сделать срок ее действия более прогнозируемым для граждан и строительного сектора.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало апреля превысил 2,065 трлн рублей. По итогам первого квартала 2021 года ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.
Реклама
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток20.04.2021 15:27
Общество 20.04.2021 15:27
Сбер запустил цифровую пенсионную витрину20.04.2021 13:25
Общество 20.04.2021 13:25
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погоды20.04.2021 13:06
Общество 20.04.2021 13:06
Волгоградцев приглашают на ярмарку в лофт-пространство «Фабрика»20.04.2021 11:58
Общество 20.04.2021 11:58
К удару стихии готовы: шторм в Волгограде скоро начнется20.04.2021 10:43
Общество 20.04.2021 10:43
В фонде капремонта Волгоградской области проведут ревизию20.04.2021 08:53
Общество 20.04.2021 08:53
«Автомобиль - это ноги моего сына»: в Волгограде приставы пытаются забрать машину у семьи с ребенком-инвалидом19.04.2021 19:46
Общество 19.04.2021 19:46
Из Волгоградской областной думы изгонят вредный воздух19.04.2021 18:12
Общество 19.04.2021 18:12
Спасайся кто может: на Волгоградскую область надвигается шторм с ливнями19.04.2021 16:46
Общество 19.04.2021 16:46
Назначен новый гендиректор фонда капремонта Волгоградской области19.04.2021 14:22
Общество 19.04.2021 14:22
Суточные показатели смертности в Волгоградской области удивляют стабильностью19.04.2021 14:19
Общество 19.04.2021 14:19
В Кировском районе Волгограда достроят новый парк19.04.2021 13:18
Общество 19.04.2021 13:18
10 тысяч семей распорядились маткапиталом через ВТБ19.04.2021 11:52
Общество 19.04.2021 11:52
«Прикрыть регион от огня»: в Волгоградской области усилят противопожарную защиту19.04.2021 11:47
Общество 19.04.2021 11:47
Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области объяснил причину своего увольнения19.04.2021 11:24
Общество 19.04.2021 11:24
Реклама