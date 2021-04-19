В Кировском районе Волгограда достроят новый парк

Общество 19.04.2021 13:18
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19.04.2021 13:18
Определена подрядная организация для проведения комплексного благоустройства второй очереди парка «50 лет Октября». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, возможность дополнительно обновить парк появилась благодаря сложившейся экономии денежных средств, образовавшейся по итогам ранее проведенных конкурсных процедур.
Победителем аукциона стало волгоградское ООО «Альянсстройком», которое приступит к исполнению контракта сразу после его заключения. Ранее предприятие провело благоустройство территорий, прилегающих к больницам № 7 и №1 в Советском и Дзержинском районах, сквера Пушкина в Центральном районе, а также построило сквер Пахмутовой на правом склоне поймы Царицы в Ворошиловском районе. Подрядной организации предстоит привести в порядок оставшуюся парковую территорию, где еще не проводилась реконструкция. Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо создать условия как для активного, так и для пассивного отдыха посетителей. Парк разделят на несколько зон в зависимости от вида деятельности: физкультурно-оздоровительная (скейтодром), детская зона (площадка для детей от 2 до 6 лет и для детей от 6 до 12 лет), зона аттракционов. Зоны тихого отдыха рассредоточат по всей территории парка. Также победителю аукциона предстоит оборудовать парковочные места и смонтировать поливочный водопровод. Для движения посетителей парка на велосипедах и роликовых коньках обустроят велодорожки. Появятся в парке и новые малые архитектурные формы - скамейки и урны. По завершении работ парк будет полностью благоустроен по всей территории площадью более 25 тыс. квадратных метров.
Первый этап благоустройства парка «50 лет Октября» в Кировском районе был реализован в 2019 году. Муниципалитет обустроил новые игровые зоны с травмобезопасным покрытием для детей разного возраста, площадки для игры в волейбол и занятий на тренажерах. Также были установлены сцена для проведения массовых мероприятий, новые фонари, лавочки и урны, проложены пешеходные и велодорожки. Парк украсили порядка 350 деревьев и 9 тысяч кустарников, а также многолетние цветы и газон.
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