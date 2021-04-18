Происшествия 18.04.2021 10:36
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18.04.2021 10:36
Трагедия произошла накануне на территории дачного общества «Водстроевец» Среднеахтубинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, поздно вечером 59-летний водитель, управляя автомашиной «Митсубиси Паджеро Пинин», выехал с территории садового участка и покинул транспортное средство, не предприняв необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение автомашины. В результате тяжелый внедорожник откатился на водителя, который находился позади машины, и его 35-летнего сына. Водитель от полученных травм умер в карете скорой помощи при транспортировке в больницу, его сын с травмами госпитализирован.
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