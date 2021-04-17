Не успели обрадоваться: на выходных в Волгограде обещают грозы

Общество 17.04.2021 10:02
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17.04.2021 10:02
Сильный ветер, дождь и грозы идут на смену солнечной неделе в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный ЦГМС, в субботу и воскресенье на большей части территории области ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом скорость юго-западного ветра будет варьироваться от 5-10 метров в секунду до шквального порыва - 15-20. Ночью температура воздуха в Волгограде составит от +8 до +10 градусов, а днем - от +13 до +15.
В региональном ЦГМС также предупредили жителей южной части Палласовского района о повышенной пожароопасности.
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