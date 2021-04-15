Волгоградец свалил в Волжском строительный мусор и попался





Житель Волгограда заплатит за то, что свалил строительный мусор на территории Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 13 апреля около железнодорожных путей со стороны улиц Логинова и Портовой была обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов. В результате оперативных мероприятий удалось выявить нарушителя. Им оказался житель Волгограда, который занимается строительными работами.

На мужчину выписан протокол по статье 8.7. Согласно этой статье, предусмотрены штрафы от 500 до 4 000 рублей на граждан, от 10 000 до 15 000 рублей на должностных лиц и от 20 000 до 30 000 рублей на юридических лиц.



