Волгоградец свалил в Волжском строительный мусор и попался

Общество 15.04.2021 12:29
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15.04.2021 12:29
Житель Волгограда заплатит за то, что свалил строительный мусор на территории Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, 13 апреля около железнодорожных путей со стороны улиц Логинова и Портовой была обнаружена несанкционированная свалка строительных отходов. В результате оперативных мероприятий удалось выявить нарушителя. Им оказался житель Волгограда, который занимается строительными работами.
На мужчину выписан протокол по статье 8.7. Согласно этой статье, предусмотрены штрафы от 500 до 4 000 рублей на граждан, от 10 000 до 15 000 рублей на должностных лиц и от 20 000 до 30 000 рублей на юридических лиц.
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