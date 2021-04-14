Рухнувший с грузовиком мост в Волгоградской области реконструируют

Общество 14.04.2021 20:08
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14.04.2021 20:08
Реконструкцию обрушившегося вместе с грузовиком моста через реку Щелкан в Жирновском районе Волгоградской области проведут в текущем году, сообщает ИА "Высота 102". По информации зампредседателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко, этот дорожный объект будет приведен в нормативное состояние по нагрузке с учетом того, что от Жирновска в сторону села Кленовка следует большой поток общественного транспорта. Из-за обрушения моста, которое произошло в мае 2020 года, автобусы идут в объезд. Туренко отметил, что контракт на проведение работ уже заключен.
Напомним, в мае 2020 года на мосту через реку Щелкан произошло ЧП. Как тогда сообщалось, пролеты мостового перехода рухнули во время движения по нему большегруза. Полицейские тогда выяснили, что грузовик, под управлением 50-летнего жителя Ставропольского края был перегружен сельхозпродукцией. В результате обрушения моста никто не пострадал. За неудовлетворительное состояние моста через реку Щелкан в Жирновском районе Волгоградской области к административной ответственности был привлечен исполнительный директор ООО "Мостдорсервис" - организации, выполняющий работы по содержанию мостовых сооружений в этом районе. Постановлением суда ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Проверяющие тогда установили, что на проезжей части данного моста имеются выбоины, превышающие предельно допустимые значения. Выявлены ямы глубиной от 6 до 10 сантиметров и шириной до метра. В отдельных местах имеются сквозные разрушения мостового полотна. На всем протяжении моста отсутствует горизонтальная дорожная разметка.
С декабря 2018 года на движение по данному мосту было введено ограничение для грузовиков общей массой более 15 тонн. Однако сведений о том, что на мосту проводились какие-то дорожные работы, на тот момент отсутствовали.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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