Общество

Чиновники в Волгоградской области «выкинули» 97-летнюю участницу войны из жилищной очереди

Общество 13.04.2021 10:42
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13.04.2021 10:42


В Волгоградской области по иску прокуратуры восстановлены жилищные права участницы Великой Отечественной войны. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на чиновников администрации городского округа город Михайловка пожаловалась  97-летняя участница войны, инвалид второй группы. В феврале прошлого года  пенсионерка обратилась с заявлением в администрацию городского округа город Михайловка о принятии ее на учет в качестве нуждающейся в жилье. На основании постановления администрации она была принята на соответствующий учет как участница Великой Отечественной войны.
Однако после дополнительной проверки постановлением администрации городского округа города Михайловка в мае того же года ветеран была снята с учета в качестве нуждающейся в жилых помещениях в связи с  выявлением в представленных документах сведений, якобы не соответствующих действительности.
Проверка прокуратуры установила, что участница Великой Отечественной войны с 1971 года  и до настоящего времени  зарегистрирована по месту жительства в частном доме, принадлежащем на праве собственности ее дочери. При этом проживает пенсионерка в указанном доме на основании договора найма жилого помещения.
Поскольку ветеран в собственности жилья не имеет, Михайловский межрайонный прокурор в судебном порядке оспорил постановление администрации о снятии пенсионерки с учета как нуждающейся в жилых помещениях. Однако Михайловский городской суд в удовлетворении требований прокурора в июле 2020 года отказал.  В этой связи судебное решение обжаловано прокурором в апелляционном порядке.
Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры и возложил обязанность на администрацию Михайловки  поставить ветерана Великой Отечественной войны на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
В настоящее время чиновники исправили свою «ошибку» и вручили престарелой женщине гарантийное письмо о предоставлении выплаты на приобретение жилья.

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