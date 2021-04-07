Происшествия 07.04.2021 11:01
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07.04.2021 11:01
Двое детей пострадали в аварии под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на автодороге «Урюпинск-Дубовский-Алексеевская» на 13-ом километре произошло ДТП с участием автомобилей «Лада Ларгус» и «Форд Фокус». Известно, что 48-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной машиной. Пять человек доставили в больницу. Среди них 7-летний и 42-летний пассажиры «Форда», а также 57-летний водитель «Лады» с 9-летним и 62-летним попутчиками.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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