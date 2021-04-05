Как предупреждали: на мосту через Волжскую ГЭС начался сезон пробок





Уже около семи утра на мосту через Волжскую ГЭС движение в сторону Волгограда было затруднено. Сейчас затор уже более серьезный. Проезд через Волжскую ГЭС занимает около 40 минут. Проблемы с движением фиксируются и на подъезде к мосту через реку Волга. ИА «Высота 102» напоминает, что сегодня на мосту через Волжскую ГЭС было введено реверсивное движение. Ранее в компании «Рисна», которая занимается ремонтом моста, объяснили это технической необходимостью, связанной со спецификой проводимых работ.





Жителей Волгограда, Волжского, городов Волгоградской области и других регионов ранее предупреждали о возможных затруднениях, связанных с введением реверсивного движения, и просили воспользоваться выбрать другой маршрут, в частности, по мосту через реку Волга. В качестве альтернативы волжанам предлагали пользоваться электричками.







