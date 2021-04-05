Умерших больше, чем уехаших: Волгоградская область на 50-м месте по России в демографическом рейтинге





За последние три года число умерших жителей Волгоградской области превысило число родившихся на 41,1 тысячу человек. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на демографический рейтинг регионов России, составленный РИА Новости, естественная убыль населения в регионе за 2018-2020 годы составила 1,9%. На ухудшение ситуации негативно сказался и отток населения, но в меньшей степени. Так, миграционная убыль (когда количество уехавших превалирует над приехавшими) за последнюю трехлетку составила 4,8 тысячи человек. В итоге Волгоградская область заняла в демографическом рейтинге 50-ое место. По состоянию на 1 января 2021 года численность населения региона составила 2 млн 474 тысячи 600 человек.

На первом месте федерального списка оказался Севастополь (миграционный прирост - 16,8%), на втором - Ингушетия (5,6%), на третьем - Ленинградская область. Далее идут Чечня (4,2%), Тюменская область (3%) и Московская (2,7%).

Исследование показало, что за последние три года численность населения выросла в 21 российском регионе. На 22-ом месте - Татарстан с нулевым показателем миграционного прироста. Начиная с 23-ей и по 85-ую строчку субъекты России показали отрицательную динамику демографических показателей. Аутсайдерами рейтинга стали Еврейская автономная, Магаданская и Тамбовская области.

Заметно хуже, чем в Волгоградской области, ситуация оказалась в соседней Саратовской. Этот регион на 73-ом месте рейтинга с убылью населения в 2,8%. За последние три года смертность превысила рождаемость в этом субъекте страны на 45,8 тысячи человек. А вот количество покинувших регион жителей оказалось выше, чем поселившихся, на 20,7 тысячи. В настоящее время в Саратовской области проживает почти 2,4 млн человек.

Астраханская область, в которой ситуация с оттоком населения серьезнее, чем со смертностью, заняла 54-ое место демографического рейтинга. Калмыкия разместилась на 55-ом месте. Там рождаемость превысила смертность на 400 человек. Но этот плюс перечеркивается оттоком населения (-5,8 тысячи).

В Ростовской области (31 место) убыль населения за последние три года составила 0,9%. Миграционный прирост в этом регионе ЮФО составил 24,2 тысячи человек. А вот естественная убыль - 61,3 тысячи.

Краснодарский край продемонстрировал прирост населения (1,4%). В южном регионе сейчас официально проживают почти 5,7 млн человек. Естественная убыль с 2018 по 2020 годы составила 35,5 тысячи человек. Однако количество переехавших в регион жителей превысило тех, что уехали, на 119,2 тысячи.



