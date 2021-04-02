



Родственники скончавшегося от коронавирусной инфекции водителя отделения скорой помощи ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" требуют компенсацию морального вреда с больницы и облздрава. Как сообщили ИА "Высота 102" в Ворошиловском районном суде Волгограда, гражданский иск семьи удовлетворен, однако сумма компенсации не уточняется. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судом установлено, что работодателем не были обеспечены надлежащие условия труда в соответствии с временным порядком организации работы медицинских организаций, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции об обеспечении медицинских организаций, оказывающих скорую помощь специальными средствами индивидуальной защиты.

Напомним, о смерти от коронавируса 58-летнего водителя неотложки из Иловлинского района стало известно в конце июня 2020 года. Тогда сообщалось, что заболевание у мужчины было выявлено в ходе медосмотра лиц, входящих в группу риска. Заразившегося госпитализировали в ГБУЗ "ВОКБ №3", а затем перевели в реанимационное отделение ГБУЗ "ВОКИБ №1". У него диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. При этом у пациента был еще и сахарный диабет. Водитель неотложки из Иловлинского района на тот момент был 33-ей жертвой коронавируса в регионе. В настоящее время, напомним, в скорбном списке уже 963 человека.

Отметим, что в начале пандемии в больницах региона ощущался дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников, которые лечат коронавирусных больных. Однако затем, по уверению властей, проблема эта была снята.