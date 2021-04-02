Общество

Денег и любви. О чём клиенты Сбера просят виртуальных ассистентов

Общество 02.04.2021 09:23 Новости компаний
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02.04.2021 09:23 Новости компаний


Уже более 800 млн рублей перевели с помощью виртуальных ассистентов клиенты Сбера. Между тем помощники Сбер, Джой и Афина умеют не только переводить деньги, но и решать широкий диапазон различных ежедневных задач пользователей на все случаи жизни. А ещё они готовы ответить на любой вопрос, хотя некоторые из адресуемых им вопросов могут озадачить даже человека.
Быстро освоив перевод денег (достаточно сказать, например, «Афина, переведи маме тысячу рублей»), пользователи решили поставить перед виртуальными ассистентами более сложные финансовые задачи. А именно: «как перевести деньги анонимно?», «какие есть способы заработать много денег?» и так далее. 
Довольно популярными оказались шуточные запросы на перевод денег со счета известных людей или вовсе без обратного адреса: например, «Переведи мне на карту миллион». Поскольку голосовые помощники, при всех своих многочисленных достоинствах, не являются волшебниками, а система переводов надежно защищена, такие запросы, конечно же, не выполняются.
Обращает на себя внимание тот факт, что многие, похоже, считают виртуальных ассистентов экспертами даже в вопросах взаимоотношений полов. Так, некоторые женщины спрашивали, «как уговорить любимого скинуть мне много денег на карту». Ассистенты готовы поделиться своим мнением и по этому вопросу: в отношениях всё должно быть по любви, в том числе и переводы через СберБанк Онлайн.  
Люди советуются с голосовыми помощниками по самым разным темам: «почему порой люди не видят или не хотят видеть, что другой человек к нему неровно дышит?», «как называется гормон, который отвечает за преданность партнёра?». Некоторые были смелее в желаниях и обращались к виртуальным помощникам, чтобы «заказать танцоров».  
Виртуальные ассистенты – Сбер, Афина и Джой – персонажи с разными характерами и своим стилем общения. К сложным просьбам клиентов они подходят индивидуально и всегда поддержат советом. Наверное, поэтому в их лице миллионы россиян нашли внимательных и доброжелательных собеседников, которые охотно выполняют их указания и никогда не перебивают.
Сбер, Джой и Афина — это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и мировоззрением, так что каждый пользователь может выбрать близкого по духу персонажа. Эти помощники «живут» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Сбер Салют, а также в смарт-устройствах Сбера: мультимедийной ТВ-приставке SberBox (превращает любой телевизор в центр развлечений для всей семьи) и смарт-дисплее SberPortal (премиальное устройство с лучшими на рынке характеристиками). 
Совокупная месячная аудитория ассистентов семейства Салют во всех цифровых поверхностях превысила 2 млн человек. Отдавая голосовые команды, клиенты Сбера могут заказать продукты, записаться к парикмахеру, перевести деньги, оплатить сотовую связь, узнать курс доллара или акций, получить прогноз погоды, инвестировать, слушать гороскопы и многое другое — сценариев использования виртуальных ассистентов «Салют» с каждым днём появляется всё больше.

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