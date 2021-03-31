В Волгоградской области опасная болезнь поражает коров и овец





Рост заболеваемости бруцеллезом зафиксирован в Волгоградской области в текущем году. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия, в 2020 году было зарегистрировано 14 случаев бруцеллеза крупного рогатого скота в Ленинском, Палласовском, Светлоярском, Серафимовичском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах. С начала текущего года уже выявлено 20 случаев заболевания.

Справка. Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражаются сердечно-сосудистая, нервная системы и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллезом от больных животных может заразиться человек. Возбудители инфекции передаются через мясо и молоко. Человек подхватывает такие бактерии, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.

Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин.



