Прокурор Волгоградской области выслушает проблемы жителей Заволжья

Общество 31.03.2021 12:03
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31.03.2021 12:03
Личный прием граждан в Старополтавском и Палласовском районах проведет прокурор Волгоградской области Денис Костенко. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прием состоится 2 апреля с 11:00 до 12:00 по адресу: с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 100. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (84 93) 4-36-92.
В прокуратуре Палласовского района прием состоится с 14:00 до 15:00 по адресу: г. Палласовка, ул.Коммунистическая, 9. Предварительная запись по телефону: 8 (844 92) 6-29-39.
Записавшиеся на прием жители должны иметь на руках заявление с указанием основных доводов в целях наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки. Если гражданин ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти, то необходимо приобщить к заявлению и копии ответов.
При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность.
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