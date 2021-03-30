Общество

Уволившийся мэр города Волгоградской области устроился на новую работу

Общество 30.03.2021 14:29
0
30.03.2021 14:29


Александр Тюрин, который накануне покинул пост главы Новоаннинска Волгоградской области, уже устроился на новую работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Михайловка, Александр Тюрин назначен заместителем главы мэра по вопросам ЖКХ, сменив на этой должности Ирину Бахолдину, которая трудилась на этом посту в статусе исполняющей обязанности. 
Однако и на этой работе Александр Тюрин может не задержаться. Ему прочат пост главы городского округа Михайловка. Уже завтра Михайловская дума может назначить его исполняющим обязанности главой городского округа до окончания конкурсных процедур по выбору главы Михайловки. 
Напомним, экс-мэр Михайловки Сергей Фомин был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
30.03.2021 18:48
Общество 30.03.2021 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2021 17:36
Общество 30.03.2021 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2021 15:49
Общество 30.03.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2021 14:51
Общество 30.03.2021 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.03.2021 10:51
Общество 30.03.2021 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2021 08:02
Общество 30.03.2021 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 21:09
Общество 29.03.2021 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 18:02
Общество 29.03.2021 18:02
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 17:00
Общество 29.03.2021 17:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.03.2021 16:25
Общество 29.03.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 15:29
Общество 29.03.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 15:26
Общество 29.03.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.03.2021 15:05
Общество 29.03.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 14:36
Общество 29.03.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
29.03.2021 11:22
Общество 29.03.2021 11:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:48
В Волгограде на остров Сарпинский отправили еще один речной трамвайСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде первая участница банды по хищению моторного масла получила срокСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде не оправдали убийц 18-летнего парня у ночного клуба "ЛОФТ"Смотреть фотографии
17:36
На этот раз надолго: водителей Волгоградской области предупредили о мегапробках на мосту через ГЭССмотреть фотографии
17:35
Глава поселка в Волгоградской области идет под суд за гибель ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде массово эвакуировали школы после анонимных угрозСмотреть фотографии
16:33
Время для перезагрузки с NemolokoСмотреть фотографии
16:24
Кирилл, ты прав: эксперты разобрали разгромный проигрыш волгоградского «Ротора» «Ростову»Смотреть фотографии
15:49
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снизилась до уровня сентябряСмотреть фотографии
15:31
ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банкаСмотреть фотографии
15:25
Куча-мала из пенсионеров: в поликлинике Волжского гигантская очередь за вакциной от COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:01
В Волгоградской области увели 2 миллиона рублей на ремонте исправной крыши дома культурыСмотреть фотографии
14:51
С помощью эквайринга Сбербанка можно оплатить проезд банковской картой на межмуниципальных маршрутах общественного транспорта регионаСмотреть фотографии
14:29
Уволившийся мэр города Волгоградской области устроился на новую работуСмотреть фотографии
14:09
Грабители обчистили роскошный салон часов и украшений в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:02
Молодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» готовятся к XI научно-практической конференции «Инновационные технологии ТЭК»Смотреть фотографии
12:58
Водитель черного «БМВ» устроил массовую аварию на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
12:36
Волгоградские концессии прокомментировали решение инвесторовСмотреть фотографии
12:05
Били током: в Волгоградской области трое браконьеров пошли под суд за варварскую рыбалкуСмотреть фотографии
11:33
"Хотел проскочить": роковой маневр легковушки в центре Волгограда попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгоградской области уволился мэр городаСмотреть фотографии
10:51
Запущенную территорию у ж/д станции в Волгограде изменят до неузнаваемостиСмотреть фотографии
10:45
Укусила агрессивная кошка: В Волжском от бешенства скончалась 60-летняя женщинаСмотреть фотографии
09:58
Вспыхнул натяжной потолок: женщину спасли из горящей квартиры под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Коммивояжер обобрал женщину-ветерана в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:02
Замдиректора волгоградского театра заплатит из своего кармана за нарушение антиковидных правилСмотреть фотографии
21:09
«Из того, что было»: жители райцентра Волгоградской области сами взялись за разбитые дорогиСмотреть фотографии
19:18
Иномарка в клочья: в Волгоградской области в лобовом столкновении легковушки с фурой погиб пенсионерСмотреть фотографии
18:03
Wink набирает обороты: количество пользователей мультимедийного сервиса от «Ростелекома» в волгоградском регионе приближается к 200 тысячамСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде усиливается речное сообщение с островом СарпинскийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 