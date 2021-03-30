Общество 30.03.2021 14:29
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30.03.2021 14:29
Александр Тюрин, который накануне покинул пост главы Новоаннинска Волгоградской области, уже устроился на новую работу. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Михайловка, Александр Тюрин назначен заместителем главы мэра по вопросам ЖКХ, сменив на этой должности Ирину Бахолдину, которая трудилась на этом посту в статусе исполняющей обязанности.
Однако и на этой работе Александр Тюрин может не задержаться. Ему прочат пост главы городского округа Михайловка. Уже завтра Михайловская дума может назначить его исполняющим обязанности главой городского округа до окончания конкурсных процедур по выбору главы Михайловки.
Напомним, экс-мэр Михайловки Сергей Фомин был осужден на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Также он не сможет в течение двух лет занимать должности в органах государственной и муниципальной власти.
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