Общество 29.03.2021 15:29
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29.03.2021 15:29
В Центральном парке культуры и отдыха волгоградцы посетили выставку боевой техники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области, праздник для горожан был организован в честь Дня войск национальной гвардии РФ. Гости парка на минувших выходных могли увидеть передвижной комплекс «АРАКС», предназначенный для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов, бронетранспортер БТР-80 и примерить костюмы взрывотехника. Атмосферу праздника создавал оркестр 22-й отдельной Ордена Жукова бригады оперативного назначения. Всех желающих также угощали горячим чаем и солдатской кашей.
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