Телеком

Билайн в Волгоградской области сохранит высокие темпы развития сети

Телеком 29.03.2021 15:10
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29.03.2021 15:10


Билайн в Волгоградской области сохранит высокие темпы строительства сети в 2021 году. Об этом сообщил директор Волгоградского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Денис Долгов. По его словам, в 2020 году оператор поставил собственный рекорд по количеству построенных базовых станций в регионе, инвестировав в сеть 1 млрд. рублей.
«Самая главная забота любого телеком оператора – качество связи, - прокомментировал Денис Долгов. -   С 2017 года планированием, строительством и эксплуатацией сети в Билайн занимались вендоры на условиях аутсорсинга. Это было оправданно экономически, но в какой-то момент мы увидели, что не так быстро получается реагировать на ситуацию в каждом конкретном регионе. В результате решили перевести основные функции по управлению инфраструктурой обратно в Билайн. В Волгоградском отделении также появился технический директор, управляющий развитием сети с учетом потребностей региона».
«За год средний пользователь в Волгоградской области стал «качать» в нашей сети на 62% больше, – сообщил Денис Долгов. – Думаю, в конце этого года мы зафиксируем очередной рекорд потребления мобильного интернета. Ежегодно трафик в сети 4G увеличивается в полтора раза. В Волгоградской области за прошлый год он вырос еще больше – на 74%. В прошлом году нам удалось почти в 1,7 раза увеличить сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет. Это очень хороший показатель. Связь стала стабильнее, выросла емкость сети и скорость мобильного интернета».

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