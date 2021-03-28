Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской области





Врачам волгоградской больницы №5 не удалось спасти 93-летнего жителя областного центра с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, за медицинской помощью пенсионер обратился спустя четыре дня после появления первых признаков недомогания. Мужчина страдал сердечно-сосудистым заболеванием. Среди новых жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, еще четыре пенсионерки. Это 81-летняя волгоградка, 64-летняя жительница Камышинского района, 62-летняя женщина из Николаевского района и 80-летняя жительница Даниловского района. У всех при жизни имелись различные хронические болезни. Всего в регионе уже 940 человек умерли от ковида.

За минувшие сутки также стало известно о новых 122 заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев выявлены в Волгограде, в Волжском, в Калачевском и в Суровикинском районах.



