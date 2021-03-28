Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорога

Общество 28.03.2021 13:53
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28.03.2021 13:53
Дачники СНТ «Вишневый сад» и СНТ «Судостроитель» и жители хуторов Ямы и Тумак пытаются привлечь внимание властей к состоянию дороги, которая ведет к их домовладениям и участкам через населенный пункт Закутский. А точнее - к отсутствию этой самой дороги. Последний год прошел для отчаявшихся жителей в переписке с ведомствами, которые до последнего не брали на себя ответственность за это безобразие, которому не место в 21-ом веке.
«Какие только ответы нам не поступали, - рассказывают жители журналистам ИА «Высота 102». – Нам объясняли, что эта автомобильная дорога таковой не является, что она находится на территории природного парка, что до домов можно проехать через другую дорогу с «асфальтом», что она не «находится на балансе».
По словам хуторян, сотрудники полиции даже проводили проверку и устанавливали, что дорога не отвечает требованиям безопасности. Однако длительное и очень сложное административное расследование, которое велось с июля 2020 года по февраль 2021 года, и в результате закончилось ничем. Причиной прекращения расследования стало отсутствие "хозяйствующего субъекта", то есть факт бесхозности дорог.
Но на самом деле автомобильной она является в силу закона, - утверждают жильцы. В ведение природного парка как объект не передавалась, а до домов в СНТ через объезд попросту никак не попасть. Что касается предложенной в качестве варианта "дороги с асфальтом", то она длиннее на 26 км и тоже не имеет полностью твердого покрытия. Кроме того, постановка на баланс не является действием, определенным в законе, а собственность на дороги определяется по территориальному признаку без какой-либо обязательной документальной регистрации, утверждают жители, которым пришлось изучить законодательство от и до.
Что же в итоге переписок? В январе текущего года главе Среднеахтубинского района за безобразное состояние дороги было внесено прокурорское представление. Надзорный орган обратился в суд с соответствующим иском. Однако дачный сезон вот-вот начнется, а по этой так называемой дороге - снова не пройти и не проехать.
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