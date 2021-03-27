«Повалил и сел сверху»: гражданина Украины осудили в Волгоградской области за сопротивление полицейскому
Общество 27.03.2021 17:11
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27.03.2021 17:11
Иловлинский районный суд отправил в колонию-поселение гражданина Украины за применение насилия в отношении представителя власти. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 января 2021 года. Инспекторы ГИБДД патрулировали территорию рабочего поселка Иловля и остановили автомобиль «Шевроле Авео», которым управлял нетрезвый мужчина, имеющий гражданство Украины. Когда полицейские стали составлять протокол, мужчина попытался сбежать. Один из инспекторов ДПС взял его за верхнюю одежду и потребовал пройти в салон служебного автомобиля для продолжения составления административного материала. Однако мужчина, как говорится в материалах суда, «схватил руками за ворот форменной куртки инспектора ДПС и повалил последнего на проезжую часть, после чего сел на него сверху». Разбушевавшийся водитель впоследствии вину свою признал и написал явку с повинной. По решению суда он проведет в колонии-поселении год. Приговор в законную силу не вступил. Защита осужденного уже его обжаловала.
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